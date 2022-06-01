Федоров о Попове: «С оторванной ногой вышел и забил гол. Он положил свое здоровье на плаху нашей победы»

Сергей Федоров высказался о том, что травмированный Александр Попов сыграл с «Металлургом».

41-летний хоккеист появился в составе ЦСКА в седьмом матче серии с «Металлургом» (4:1), пропустив предыдущие три игры. Попов забросил вторую шайбу ЦСКА в матче, ставшей в результате победной. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.

– Александр Попов выходил на седьмой матч с серьезной травмой. Меня поразила история, когда он не мог выйти на третий период, сидел в кабинете врача и на планшете следил за игрой со слезами на глазах, не вышел на празднование. Вы знали его диагноз. Удивились, что он вышел играть?

– Я не был удивлен его желанием играть, даже зная диагноз. Считаю, что это и есть спортивный подвиг. Это и есть тот характер, который помог нашей команде достичь такого результата.

Это и есть тот лидер, который с оторванной ногой вышел и еще забил гол. Он положил свое здоровье на плаху нашей победы.

– Вы в своей карьере часто видели такие примеры спортивных подвигов?

– Каждый год, – сказал главный тренер ЦСКА.

Попов сыграл с разрывом связок колена в 7-м матче с «Металлургом»