«Торпедо» подписало Фирстова до конца сезона. Форвард взят в аренду у «Миннесоты»

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«Торпедо» подписало контракт с форвардом Владиславом Фирстовым до конца сезона.

21-летний нападающий был арендован нижегородцами у «Миннесоты». 

«Уайлд» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.

В прошлом сезоне Фирстов набрал 23 (12+11) очка в 35 матчах в NCAA за университет Коннектикута. В 8 матчах за «Айову» в АХЛ добавил 2 (0+2) балла. 

В этом сезоне провел за младших «Уайлд» 1 матч. 

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