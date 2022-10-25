«Торпедо» подписало Фирстова до конца сезона. Форвард взят в аренду у «Миннесоты»

подписало контракт с форвардом до конца сезона.

21-летний нападающий был арендован нижегородцами у «Миннесоты».

«Уайлд» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.

В прошлом сезоне Фирстов набрал 23 (12+11) очка в 35 матчах в NCAA за университет Коннектикута. В 8 матчах за «Айову» в АХЛ добавил 2 (0+2) балла.

В этом сезоне провел за младших «Уайлд» 1 матч.