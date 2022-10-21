У Фирстова в «Торпедо» минимальная зарплата – 1,8 млн рублей до конца сезона (Metaratings)
Стала известна зарплата Владислава Фирстова по контракту с «Торпедо».
21-летний нападающий перешел в нижегородский клуб из «Миннесоты» по арендному договору.
Фирстов подпишет однолетнее соглашение с «Торпедо» до конца – с минимальной зарплатой, согласно регламенту КХЛ, сообщает Metaratings.
До конца сезона хоккеист заработает около 1,8 миллиона рублей.
«Уайлд» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.
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