У Фирстова в «Торпедо» минимальная зарплата – 1,8 млн рублей до конца сезона (Metaratings)

Стала известна зарплата по контракту с «Торпедо».

21-летний нападающий перешел в нижегородский клуб из «Миннесоты» по арендному договору.

Фирстов подпишет однолетнее соглашение с до конца – с минимальной зарплатой, согласно регламенту , сообщает Metaratings.

До конца сезона хоккеист заработает около 1,8 миллиона рублей.

«Уайлд» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.