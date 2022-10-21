«Торпедо» арендовало Фирстова у «Миннесоты». Нижегородцы подписали всех игроков, на которых получили права в обмене с «Локомотивом»

Теги Локомотив Торпедо переходы Миннесота НХЛ КХЛ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов перешел в «Торпедо».

«Миннесота» официально объявила о том, что 21-летний нападающий отправлен в аренду в нижегородский клуб.

«Уайлд» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.

Таким образом, «Торпедо» удалось подписать контракты со всеми хоккеистами, на которых были получены права в обмене с «Локомотивом», который состоялся в межсезонье.

Тогда в ярославский клуб перешел Иван Чехович, а нижегородцы получили права на Денниса Яна, Владислава Фирстова и Максима Летунова.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные