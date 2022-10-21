«Торпедо» арендовало Фирстова у «Миннесоты». Нижегородцы подписали всех игроков, на которых получили права в обмене с «Локомотивом»
Владислав Фирстов перешел в «Торпедо».
«Миннесота» официально объявила о том, что 21-летний нападающий отправлен в аренду в нижегородский клуб.
«Уайлд» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.
Таким образом, «Торпедо» удалось подписать контракты со всеми хоккеистами, на которых были получены права в обмене с «Локомотивом», который состоялся в межсезонье.
Тогда в ярославский клуб перешел Иван Чехович, а нижегородцы получили права на Денниса Яна, Владислава Фирстова и Максима Летунова.
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