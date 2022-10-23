Ларионов о Фирстове: «У нас есть пара дней, чтобы дать ему почувствовать лед. После этого решим, как будем его использовать»
Игорь Ларионов высказался после матча с «Куньлунем» (3:2).
«Джереми Смит сидит внизу, когда шайба находится за воротами, поэтому верхний угол обычно открытый. Мы по ходу матча подсказываем ребятам слабые места того или иного вратаря.
Ларионов-младший и Глеб Иванов отсутствовали сегодня по медицинским показателям.
По поводу Владислава Фирстова у нас есть пара дней, чтобы дать ему почувствовать лед, и после этого примем решение, как его будем использовать», – сказал главный тренер «Торпедо».
«Торпедо» арендовало Фирстова у «Миннесоты». Нижегородцы подписали всех игроков, на которых получили права в обмене с «Локомотивом»
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