Ларионов о Фирстове: «У нас есть пара дней, чтобы дать ему почувствовать лед. После этого решим, как будем его использовать»

высказался после матча с (3:2).

сидит внизу, когда шайба находится за воротами, поэтому верхний угол обычно открытый. Мы по ходу матча подсказываем ребятам слабые места того или иного вратаря.

Ларионов-младший и Глеб Иванов отсутствовали сегодня по медицинским показателям.

По поводу у нас есть пара дней, чтобы дать ему почувствовать лед, и после этого примем решение, как его будем использовать», – сказал главный тренер «Торпедо».

«Торпедо» арендовало Фирстова у «Миннесоты». Нижегородцы подписали всех игроков, на которых получили права в обмене с «Локомотивом»