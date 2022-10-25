Овечкин о том, что опередил Хоу и стал 2-м в истории НХЛ по победным голам: «Круто быть в такой компании и обходить таких легенд»

высказался о выходе на 2-е место в истории по победным голам.

Капитан отличился в матче регулярного чемпионата с (6:3). У него стало 122 победных гола за карьеру, что позволило обойти (121) и занять единоличное 2-е место в истории лиги.

Рекордом владеет Яромир Ягр – 135 победных шайб.

«Конечно, очень круто быть в такой компании и обходить таких легенд. Это классный момент.

Начало сезона у нас вышло не очень хорошим. Некоторые ребята травмированы. В составе появляются разные игроки.

Мы уже бывали в такой ситуации. Сейчас для нас главное – набирать очки, стараться играть умно и просто», – сказал Овечкин.