Овечкин о том, что опередил Хоу и стал 2-м в истории НХЛ по победным голам: «Круто быть в такой компании и обходить таких легенд»
Александр Овечкин высказался о выходе на 2-е место в истории по победным голам.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3). У него стало 122 победных гола за карьеру, что позволило обойти Горди Хоу (121) и занять единоличное 2-е место в истории лиги.
Рекордом владеет Яромир Ягр – 135 победных шайб.
«Конечно, очень круто быть в такой компании и обходить таких легенд. Это классный момент.
Начало сезона у нас вышло не очень хорошим. Некоторые ребята травмированы. В составе появляются разные игроки.
Мы уже бывали в такой ситуации. Сейчас для нас главное – набирать очки, стараться играть умно и просто», – сказал Овечкин.
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