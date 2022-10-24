Овечкин тренировался в звене с Строумом и Шири перед игрой с «Нью-Джерси»

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Александр Овечкин тренировался в первом звене «Вашингтона» перед матчем с «Нью-Джерси».

Российский форвард провел утреннюю раскатку в сочетании с Диланом Строумом и Конором Шири.

Второе звено составили Маркус Юханссон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши.

В прошлом матче с «Лос-Анджелесом» (4:3) Кузнецов занимал позицию центрфорварда в звене с Овечкиным.

Александр набрал 5 (2+3) очков в 6 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

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