Овечкин тренировался в звене с Строумом и Шири перед игрой с «Нью-Джерси»
Александр Овечкин тренировался в первом звене «Вашингтона» перед матчем с «Нью-Джерси».
Российский форвард провел утреннюю раскатку в сочетании с Диланом Строумом и Конором Шири.
Второе звено составили Маркус Юханссон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши.
В прошлом матче с «Лос-Анджелесом» (4:3) Кузнецов занимал позицию центрфорварда в звене с Овечкиным.
Александр набрал 5 (2+3) очков в 6 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
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