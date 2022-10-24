Дмитрий Воронков: «Ак Барс» становится лучше с каждым днем – это видно. Не забиваем, что должны забивать»

считает, что прибавляет в своей игре.

Казанская команда проиграла (1:2) в матче Фонбет чемпионата .

– Как вы себя чувствовали в первом матче после возвращения в состав?

– Мы неплохо играли, матч был быстрый, много атаковали, хорошо играли в обороне. Чего-то не хватило – не забиваем свое, что должны забивать, хотя создали очень много моментов. Идем дальше.

– Как вы себя чувствовали в первом матче после возвращения в состав?

– Все хорошо, я восстановился. Дай Бог, буду с каждым днем добавлять через работу.

– Чего ждать болельщикам от будущих матчах?

– Все будет отлично.

Мы каждый день что-то разбираем и с каждым днем становимся лучше. Думаю, это видно, надо забивать просто, и мы работаем над этим, – сказал нападающий.