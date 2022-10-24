Знарок о поражении 1:2: «Ак Барс» провел два матча против «Металлурга», учел все нюансы. Думаю, что подготовились хорошо»

Теги Ак Барс Металлург Мг Олег Знарок КХЛ Дмитрий Воронков Никита Евсеев Хоккей

Олег Знарок прокомментировал поражение от «Металлурга» со счетом 1:2.

– Предыдущий матч «Металлург» выиграл 5:0 за счет ошибок соперника, сегодня ваша команда почти не ошибалась. Вы использовали материалы игры соперника в Казахстане?

– Мы уже два матча против «Металлурга» провели, конечно, учли все нюансы. Постарались подготовиться, и я думаю, что мы подготовились хорошо.

– Насколько выход Дмитрия Воронкова взбодрил Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого?

– Конечно, взбодрил – это хороший нападающий таранного типа.

– Никита Евсеев получал важные смены в концовке матча, он полностью заслужил ваше доверие в 18 лет?

– Да, заслужил.

– В последних трех матчах «Ак Барс» выходит как на последний бой.

– Совершенно верно.

– Сможет ли команда долго играть в таком режиме?

– Естественно, есть усталость. Стараемся подготовить игроков к этому, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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