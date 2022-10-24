Знарок о поражении 1:2: «Ак Барс» провел два матча против «Металлурга», учел все нюансы. Думаю, что подготовились хорошо»

прокомментировал поражение от со счетом 1:2.

– Предыдущий матч «Металлург» выиграл 5:0 за счет ошибок соперника, сегодня ваша команда почти не ошибалась. Вы использовали материалы игры соперника в Казахстане?

– Мы уже два матча против «Металлурга» провели, конечно, учли все нюансы. Постарались подготовиться, и я думаю, что мы подготовились хорошо.

– Насколько выход взбодрил Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого?

– Конечно, взбодрил – это хороший нападающий таранного типа.

– получал важные смены в концовке матча, он полностью заслужил ваше доверие в 18 лет?

– Да, заслужил.

– В последних трех матчах «Ак Барс» выходит как на последний бой.

– Совершенно верно.

– Сможет ли команда долго играть в таком режиме?

– Естественно, есть усталость. Стараемся подготовить игроков к этому, – сказал главный тренер .