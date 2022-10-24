Знарок о поражении 1:2: «Ак Барс» провел два матча против «Металлурга», учел все нюансы. Думаю, что подготовились хорошо»
Олег Знарок прокомментировал поражение от «Металлурга» со счетом 1:2.
– Предыдущий матч «Металлург» выиграл 5:0 за счет ошибок соперника, сегодня ваша команда почти не ошибалась. Вы использовали материалы игры соперника в Казахстане?
– Мы уже два матча против «Металлурга» провели, конечно, учли все нюансы. Постарались подготовиться, и я думаю, что мы подготовились хорошо.
– Насколько выход Дмитрия Воронкова взбодрил Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого?
– Конечно, взбодрил – это хороший нападающий таранного типа.
– Никита Евсеев получал важные смены в концовке матча, он полностью заслужил ваше доверие в 18 лет?
– Да, заслужил.
– В последних трех матчах «Ак Барс» выходит как на последний бой.
– Совершенно верно.
– Сможет ли команда долго играть в таком режиме?
– Естественно, есть усталость. Стараемся подготовить игроков к этому, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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