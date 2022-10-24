Судьи из-за блокировки вратаря отменили гол Дыняка при счете 1:1 в третьем периоде матча с «Металлургом»

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Гол «Ак Барса» был отменен по ходу третьего периода в матче против «Металлурга».

На 50-й минуте при счете 1:1 казанский клуб забросил шайбу –  отличился нападающий Никита Дыняк.

Тренерский штаб магнитогорцев инициировал видеопросмотр игрового момента на предмет блокировки вратаря Эдди Паскуале.

После видеопросмотра было принято решение не засчитывать взятие ворот. Главными арбитрами матча являлись Виктор Гашилов и Константин Оленин.

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