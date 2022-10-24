Судьи из-за блокировки вратаря отменили гол Дыняка при счете 1:1 в третьем периоде матча с «Металлургом»

Гол был отменен по ходу третьего периода в матче против .

На 50-й минуте при счете 1:1 казанский клуб забросил шайбу – отличился нападающий .

Тренерский штаб магнитогорцев инициировал видеопросмотр игрового момента на предмет блокировки вратаря .

После видеопросмотра было принято решение не засчитывать взятие ворот. Главными арбитрами матча являлись Виктор Гашилов и Константин Оленин.