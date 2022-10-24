У Радулова 0 голов и 2 передачи в последних 8 матчах за «Ак Барс»

не забивает восемь матчей подряд в Фонбет чемпионате .

Нападающий не отметился результативными действиями в игре против (1:2).

В этом матче Радулов провел на льду 19 минут и 20 секунд, нанеся два броска по воротам.

36-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в последних восьми играх за казанский клуб. Две передачи он сделал в матче с «Трактором» (2:5) 16 октября.

В прошлый Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября – тогда нападающий сделал дубль. Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счет 15 (8+7) очков в 21 игре.

Ранее сообщалось, что у Радулова случился конфликт с одним из старожилов «Ак Барса».