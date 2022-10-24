Щитов об «Ак Барсе»: «Впечатление, что там нет коллектива. Но Знарок разберется. Не верю, что он изжил себя как тренер»

поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

Клуб проиграл 7 из 8 последних матчей в Фонбет чемпионате .

– Как вы думаете, в чем причины такой неудачной игры «Ак Барса»?

– У меня складывается впечатление, что там пока нет коллектива, а от этого в хоккее многое зависит. Возможно, он на стадии становления.

Мастера есть, тренер есть, все есть, и команда должна играть. Но «Ак Барс» не доминирует, значит, что-то есть внутри. Может, тяжело лидерам ужиться вместе. Но, думаю, Знарок разберется, он умеет создавать коллектив. Не верю, что он изжил себя как тренер.

Должны сплотиться, поговорить, и ситуация выправится. Многим людям интересно наблюдать за Шипачевым, Кагарлицким, Зариповым – в свои годы он большой мастер, украшение нашей лиги.

– Верите в информацию, что у Радулова конфликты с другими игроками?

– Все может быть. Как говорится, слухами земля полнится, но они на ровном месте не рождаются, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

«Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Знарка 10 игр подряд не выигрывает в основное время