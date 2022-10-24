Щитов об «Ак Барсе»: «Впечатление, что там нет коллектива. Но Знарок разберется. Не верю, что он изжил себя как тренер»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Никита Щитов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Никита Щитов поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

Клуб проиграл 7 из 8 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Как вы думаете, в чем причины такой неудачной игры «Ак Барса»?

– У меня складывается впечатление, что там пока нет коллектива, а от этого в хоккее многое зависит. Возможно, он на стадии становления.

Мастера есть, тренер есть, все есть, и команда должна играть. Но «Ак Барс» не доминирует, значит, что-то есть внутри. Может, тяжело лидерам ужиться вместе. Но, думаю, Знарок разберется, он умеет создавать коллектив. Не верю, что он изжил себя как тренер.

Должны сплотиться, поговорить, и ситуация выправится. Многим людям интересно наблюдать за Шипачевым, Кагарлицким, Зариповым – в свои годы он большой мастер, украшение нашей лиги.

– Верите в информацию, что у Радулова конфликты с другими игроками?

– Все может быть. Как говорится, слухами земля полнится, но они на ровном месте не рождаются, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

«Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Знарка 10 игр подряд не выигрывает в основное время

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные