«Ак Барс» не планирует увольнять Бабенко. В клубе доверяют Знарку и его помощникам («Бизнес Online»)

В «Ак Барсе» не думают об увольнении тренера .

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Специалист отвечает в команде за игру в нападении и большинство.

По данным издания, в казанском клубе полностью доверяют главному тренеру Олегу Знарку и его помощникам.

Напомним, ранее появилась информация о том, может уволить Бабенко.

На данный момент казанский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции. При этом команда проиграла семь из восьми последних матчей.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» забросил 45 шайб в 20 матчах. Меньше голов в Восточной конференции забили только «Адмирал» и «Амур».