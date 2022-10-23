«Ак Барс» не планирует увольнять Бабенко. В клубе доверяют Знарку и его помощникам («Бизнес Online»)
В «Ак Барсе» не думают об увольнении тренера Юрия Бабенко.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Специалист отвечает в команде за игру в нападении и большинство.
По данным издания, в казанском клубе полностью доверяют главному тренеру Олегу Знарку и его помощникам.
Напомним, ранее появилась информация о том, «Ак Барс» может уволить Бабенко.
На данный момент казанский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции. При этом команда проиграла семь из восьми последних матчей.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» забросил 45 шайб в 20 матчах. Меньше голов в Восточной конференции забили только «Адмирал» и «Амур».
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