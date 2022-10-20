Журналист Хайруллин: «В «Ак Барсе» случился конфликт Радулова и старожила команды, многие недовольны Александром. Знарок принял сторону старожила»

В произошел конфликт между хоккеистами, участником которого стал Александр Радулов.

«Вчера спрашивал у Олега Знарка на пресс-конференции по поводу конфликта в команде перед игрой с «Трактором».

Тренер ожидаемо не стал это подтверждать. В принципе это правильно, не стал выносить в общественность.

Но достоверная информация: перед игрой, не на раскатке в день игры, а за день до матча, в субботу, случился конфликт между одним из старожилов команды и . Поведением Радулова многие были недовольны.

После этого состоялся разговор с тренерским штабом. принял сторону старожила, и сказал, что должен был сам пресечь», – сказал журналист Артур Хайруллин.

В Челябинске «Ак Барс» проиграл «Трактору» со счетом 2:5. В следующем матче казанцы обыграли «Металлург» (3:2 ОТ) в овертайме.

Суперсэйв Мифтахова (в овертайме, лежа!) спас Казань от 7-го поражения подряд. В ответной атаке забили победный