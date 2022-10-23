Хенкель о 2:3 от «Салавата»: «Ак Барс» плохо начал матч. Не знаю, что произошло, разберемся с этим»
Кристиан Хенкель прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3).
– Плохо начали матч. Не знаю, что произошло, разберемся с этим. Начинать с 0:2 такие большие игры нельзя.
– В Уфе вы выиграли 3:0. Что изменил соперник?
– В плане тактики, наверное, ничего. Они удачно реализовали свои моменты.
– Насколько изменилось эмоциональное состояние в команде после победы над «Магниткой»?
– Конечно, выиграть хотелось. Выдохнули после серии неудач. Надо работать.
– Матчи с «Салаватом» стали для вас принципиальными за годы игры в «Ак Барсе»?
– Да, однозначно. Спасибо болельщикам за атмосферу, за поддержку. Именно болельщики создают особую атмосферу в дерби, – сказал защитник «Ак Барса».
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