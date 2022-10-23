Илья Хохлов: «Барыс» – принципиальный соперник «Нефтехимика». Нам нужна была победа»

поделился эмоциями после дебюта за «Нефтехимик» в матче с (4:2).

– Приятно, что в моей первой же игре «Нефтехимик» победил. Это очень важно, тем более что «Барыс» – наш принципиальный соперник. Мы с ним в турнирной таблице находимся рядом и нам нужна была победа.

– Сегодня был довольно забавный случай: на экране видеокуба показали вашего сына с плакатом «Папа забей гол». Буквально через несколько моментов забиваете гол. Это было так запланировано или плакат на вас так сильно повлиял?

– Да, семья всегда меня поддерживает. Вообще-то, сын просил хет-трик. Сегодня получился только гол плюс пас. Поэтому есть к чему стремиться.

– Сегодня Олег Юрьевич [Леонтьев] сказал, что знает вас уже лет восемь. При переходе насколько важно было, что именно он возглавляет «Нефтехимик»?

– Да, мы давно знакомы. И он в трудный момент поддержал меня. Это был первый человек, который позвонил мне. Мы с ним хорошо поговорили по телефону, и я не раздумывая согласился и поехал к человеку, которого знаю, и который поддержал меня в трудный момент.

– Вы играли в разных командах и есть возможность сравнивать: как оцените сегодняшнюю поддержку наших болельщиков?

– Все было здорово. Хотел бы поздравить «Нефтехимик» с днем рождения. Так совпало, что три дня назад у меня был день рождения, сегодня у нашего клуба. И победа в этот день при огромной поддержке болельщиков. Спасибо им и ждем на каждой игре! – сказал защитник .