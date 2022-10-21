Гашек об игре Бучека в КХЛ: «Считаю это аморальным и не поддерживаю его решение. Но я не буду его винить»

высказался о том, что Самуэль Бучек выступал в КХЛ в сезоне-2022/23.

Нападающий подписал контракт с «Нефтехимиком» 8 августа. Всего он провел 6 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. 22 сентября игрок покинул клуб.

В октябре Бучек перешел в чешский

«Все в порядке. Он ни в чем не виноват. Он действовал по законам Словацкой Республики, так почему он не мог поехать туда работать?

Да, я считаю это аморальным и не поддерживаю его решение. Но я не буду его винить», – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью Sport.cz.

Бучек об игре за «Нефтехимик»: «КХЛ всегда была и будет топ-лигой Европы. Это был отличный опыт, не жалею об этом решении»