Гашек об игре Бучека в КХЛ: «Считаю это аморальным и не поддерживаю его решение. Но я не буду его винить»
Доминик Гашек высказался о том, что Самуэль Бучек выступал в КХЛ в сезоне-2022/23.
Нападающий подписал контракт с «Нефтехимиком» 8 августа. Всего он провел 6 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. 22 сентября игрок покинул клуб.
В октябре Бучек перешел в чешский «Тршинец»
«Все в порядке. Он ни в чем не виноват. Он действовал по законам Словацкой Республики, так почему он не мог поехать туда работать?
Да, я считаю это аморальным и не поддерживаю его решение. Но я не буду его винить», – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью Sport.cz.
Бучек об игре за «Нефтехимик»: «КХЛ всегда была и будет топ-лигой Европы. Это был отличный опыт, не жалею об этом решении»
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