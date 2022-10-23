Олег Леонтьев: «Хохлов – качественный и надежный защитник. Знаю его лет восемь. Очень рад, что он в «Нефтехимике»

Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче против (4:2).

– Мы готовились к этому тяжелому матчу и не ожидали легкой прогулки. «Барыс» – наш прямой конкурент. Временами нам было тяжеловато, особенно когда выходило их ведущее звено.

Парни при поддержке почти полной арены выкладывались на все 120%. В принципе мы сыграли здорово, даже несмотря на то, что соперник в конце сократил счет, но мы выстояли.

Саша Судницин сыграл здорово. Всех с победой! Надеюсь, серия будет продолжаться, хотя выезд будет тяжелый.

– Как оцените игру Шинкарука и Хохлова?

– Хантер с нами работает только три дня, у него долго не было игровой практики. Для такого небольшого срока пребывания в команде, я считаю, он выступил достаточно уверенно. Когда хоккеист столько пропускает, без предсезонной подготовки, и сразу влиться в игровой тонус и режим – это крайне сложно.

Придет сыгранность и игровой тонус, и все будет нормально. Я знаю его потенциал и силы, его возможности. Поэтому мы его и пригласили.

По Хохлову. Это качественный и надежный защитник. Знаю его лет восемь. То, что он в нашей команде, я этому очень рад. Уверен, он нам поможет, – сказал главный тренер .