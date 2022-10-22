Паршин о переходе в «Югру»: «На рынке КХЛ особых предложений не увидел. Здесь команда этого уровня»

рассказал о своем переходе в «Югру».

– Для Всероссийской хоккейной лиги подписание игрока такого уровня – сенсация. А для вас?

– Не нужно громких слов, в играет много именитых мастеров. Посмотрите на состав нашей «Югры» – половина команды имеет большой опыт выступлений в КХЛ, кто-то выигрывал и Кубок Гагарина.

Для меня переезд в Ханты-Мансийск – новый этап в карьере. После расторжения с посмотрели рынок КХЛ, особых предложений не увидели. В этом момент позвонил генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев, пригласил в команду.

– Звонок Гусева стал сюрпризом?

– Нет, в свое время мы пересекались еще на льду, если не ошибаюсь, я еще выступал в ЦСКА, а Сергей Владимирович – в «Автомобилисте». Он был лидером команды, цепким, колючим защитником, рядом с которым любой форвард чувствует дискомфорт. На хоккейном сленге таких защитников называют противными (улыбается).

– Были сомнения, ехать ли в Ханты-Мансийск?

– Нет, знал, что здесь команда уровня , которая решает только максимальные задачи. Мне это интересно, – сказал 36-летний форвард.