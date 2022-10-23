Заварухин о 5:2 с «Сочи»: «Хорошо выполнили установку. Воспользовались своими шансами»

прокомментировал победу в матче против (5:2).

– У нас сегодня была четвертая игра через день. Хорошо ребята выполнили установку на игру, первый период сыграли терпеливо и дальше воспользовались своими шансами.

Хорошее меньшинство у нас сегодня было – только в последнем меньшинстве немножко недоработали. Идем дальше, у нас впереди через пару дней еще один выезд. Готовимся к следующим матчам.

– Как оцените игру , особенно во втором периоде?

– Он держал команду в игре, здорово играл. В принципе, это все. То, что там была ошибка, наверное, она связана с коммуникацией между защитником и вратарем. Будем разбираться, поговорим с ребятами, исправим этот момент.

– Меняли ли как-то тренерскую установку после двух поражений от СКА и ЦСКА?

– Да, конечно же, поменяли. Сыграли больше от обороны. Начало игры планировали сыграть вторым номером. Сегодня еще здорово ощущалась поддержка болельщиков. Много болельщиков сегодня было из Екатеринбурга, которые болели за нас. Спасибо им за это! – сказал главный тренер .