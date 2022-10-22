Иван Ухов: «Сын проникся хоккеем, дома есть клюшки и шайбы, меня даже иногда гоняет»

Атакующий защитник баскетбольного ЦСКА Иван Ухов поделился впечатлениями от похода на матч хоккейной команды армейцев против (4-1) в .

«На протяжении двух лет стараюсь по возможности посещать матчи. У нас также идет сезон. Если есть время, конечно, с удовольствием прихожу поддержать команду ЦСКА и посмотреть хороший хоккей.

Мой сын проникся хоккеем. У нас дома есть клюшки и шайбы, поэтому он меня даже иногда гоняет больше по хоккею, чем по баскетболу. Даже иногда ревную к другому виду спорта. Он проникся, ему нравится.

Хотя умею кататься на коньках, но в хоккей играл один раз. Играл без защиты, поэтому прилетало больно, и я отказался от этой идеи. А так люблю хоккей, он мне очень нравится на самом деле, но играю в баскетбол», – сказал Ухов.

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