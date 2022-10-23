Фетисов о Ничушкине: «В «Колорадо» очень мудро поступили, дав Валере контракт на 8 лет. Он уже элитный игрок НХЛ»

считает, что угадал со сроком контракта .

Этим летом 27-летний россиянин подписал новое соглашение с «Эвеланш» на 8 лет с зарплатой 6,125 млн долларов за сезон.

В 6 матчах стартовавшего регулярного чемпионата на счету нападающего 11 (6+5) очков.

«В «Колорадо» очень мудро поступили, дав Валере контракт на восемь лет. Теперь он в каждой игре будет думать только о хоккее. Когда хоккеист чувствует полное доверие со стороны клуба, он в 9 из 10 случаев отплатит той же монетой, что Ничушкин и делает.

Мощный старт в начале этого сезона удивлением не стал, Валера уже является элитным игроком . Ничушкин – один из лидеров «Колорадо», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Чумовой гол Ничушкина: прошел всю площадку и всех соперников! Он лучший бомбардир НХЛ вместе с Панариным