Алексей Жамнов: «Если Ничушкин продолжит в том же духе, то сможет стать лучшим снайпером сезона НХЛ»
Алексей Жамнов заявил, что Валерий Ничушкин может стать лучшим снайпером сезона НХЛ.
Российский нападающий «Колорадо» набрал 10 (5+5) очков в 5 матчах регулярного чемпионата.
«Валерий Ничушкин показал хороший старт, он молодец и может побороться за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата.
Но посмотрим, ведь такой шанс есть у каждого хоккеиста.
«Колорадо» – сильная команда, и Ничушкин точно является одним из лидеров атаки. Если он продолжит играть в том же духе, то сможет стать первым», – заявил главный тренер сборной России.
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