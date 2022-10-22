Алексей Жамнов: «Если Ничушкин продолжит в том же духе, то сможет стать лучшим снайпером сезона НХЛ»

Теги Сборная России по хоккею Колорадо Алексей Жамнов НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Алексей Жамнов заявил, что Валерий Ничушкин может стать лучшим снайпером сезона НХЛ.

Российский нападающий «Колорадо» набрал 10 (5+5) очков в 5 матчах регулярного чемпионата.

«Валерий Ничушкин показал хороший старт, он молодец и может побороться за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата.

Но посмотрим, ведь такой шанс есть у каждого хоккеиста.

«Колорадо» – сильная команда, и Ничушкин точно является одним из лидеров атаки. Если он продолжит играть в том же духе, то сможет стать первым», – заявил главный тренер сборной России.

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