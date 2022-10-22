Алексей Жамнов: «Если Ничушкин продолжит в том же духе, то сможет стать лучшим снайпером сезона НХЛ»

заявил, что Валерий Ничушкин может стать лучшим снайпером сезона .

Российский нападающий набрал 10 (5+5) очков в 5 матчах регулярного чемпионата.

показал хороший старт, он молодец и может побороться за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата.

Но посмотрим, ведь такой шанс есть у каждого хоккеиста.

«Колорадо» – сильная команда, и Ничушкин точно является одним из лидеров атаки. Если он продолжит играть в том же духе, то сможет стать первым», – заявил главный тренер сборной России.