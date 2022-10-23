Джаред Беднар: «Ничушкин нашел свой способ забивать голы. Сейчас он лидер атаки «Колорадо»

Тренер «Колорадо» назвал лидером атаки команды.

Сегодня россиянин стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:2). Нападающий совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс».

«Он нашел свой способ забивать голы. Некоторые парни быстро набирают форму, хотя длительное время не появлялись на льду. Они сразу входят в колею, им не нужны месяцы тренировок летом.

Валерий – один из них. Сейчас он лидер атаки , – сказал .