Джаред Беднар: «Ничушкин нашел свой способ забивать голы. Сейчас он лидер атаки «Колорадо»

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Джаред Беднар Хоккей

Тренер «Колорадо» назвал Валерия Ничушкина лидером атаки команды. 

Сегодня россиянин стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2). Нападающий совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс». 

«Он нашел свой способ забивать голы. Некоторые парни быстро набирают форму, хотя длительное время не появлялись на льду. Они сразу входят в колею, им не нужны месяцы тренировок летом.

Валерий – один из них. Сейчас он лидер атаки «Колорадо», – сказал Джаред Беднар

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные