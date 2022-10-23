Джаред Беднар: «Ничушкин нашел свой способ забивать голы. Сейчас он лидер атаки «Колорадо»
Тренер «Колорадо» назвал Валерия Ничушкина лидером атаки команды.
Сегодня россиянин стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2). Нападающий совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс».
«Он нашел свой способ забивать голы. Некоторые парни быстро набирают форму, хотя длительное время не появлялись на льду. Они сразу входят в колею, им не нужны месяцы тренировок летом.
Валерий – один из них. Сейчас он лидер атаки «Колорадо», – сказал Джаред Беднар.
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