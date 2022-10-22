Ничушкин – 1-й игрок в истории «Колорадо» с 10 очками в 5 матчах на старте сезона. У «Квебека» 10+ было у 3 игроков

– 1-й игрок в истории «Колорадо» с 10 очками в 5 матчах на старте сезона.

Россиянин сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (2:3). На его счету стало 10 (5+5) баллов в 5 играх.

Он стал первым игроком в истории (с сезона-1995/96), добившимся такого результата на старте.

В истории франшизы (с учетом достижений ) – четвертым игроком. У «Нордикс» отличились Петер Штястны (1987/88 – 13 очков в 5 матчах, 1982/83 – 11), Мишель Гуле (1983/84 – 12, 1987/88 – 12) и (1992/93 – 12).

Ничушкин сделал 2 передачи, став 3-й звездой матча с «Сиэтлом». У него 5+5 в 5 играх