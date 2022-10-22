Хуснутдинов о составе мушкетеров в СКА: «Есть Жафяров, но он бреется, подключаться не хочет. Пока мушкетеры не добавлялись»
Марат Хуснутдинов ответил на вопрос о своем прозвище в СКА.
– Роман Борисович Ротенберг раскрыл ваше прозвище в команде – Д’Артаньян. Можете назвать полный состав мушкетеров короля в СКА?
– У нас в команде есть Дамир Жафяров, но он бреется. Я прошу его подключиться, а он не хочет.
Так что не знаю полный состав. Пока мушкетеры не добавлялись, – сказал нападающий СКА.
Ротенберг о прозвищах Электроник и Ералаш: «У СКА еще есть Д’Артаньян – Хуснутдинов. Три мушкетера – один за всех и все за одного. Так и работаем»
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