Хуснутдинов о составе мушкетеров в СКА: «Есть Жафяров, но он бреется, подключаться не хочет. Пока мушкетеры не добавлялись»

ответил на вопрос о своем прозвище в СКА.

– Роман Борисович Ротенберг раскрыл ваше прозвище в команде – Д’Артаньян. Можете назвать полный состав мушкетеров короля в СКА?

– У нас в команде есть , но он бреется. Я прошу его подключиться, а он не хочет.

Так что не знаю полный состав. Пока мушкетеры не добавлялись, – сказал нападающий СКА.

Ротенберг о прозвищах Электроник и Ералаш: «У СКА еще есть Д’Артаньян – Хуснутдинов. Три мушкетера – один за всех и все за одного. Так и работаем»