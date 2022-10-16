Ротенберг о Хуснутдинове: «Он напоминает мне Вячеслава Аркадьевича Быкова, одного из моих учителей»

сравнил с .

– Вы перевели Хуснутдинова на край в первое звено. Хотели дать ему больше времени?

– Мы много работаем с Маратом. Ищем подходы, смотрим, как улучшить его игру в плане психологии, реализации голевых моментов, самоотдачи. Чтобы он играл более эффективно, повышал КПД, больше лез на ворота, больше бросал, брал на себя игру и ответственность. Хуснутдинов может играть везде – для меня это огромный плюс. Даже в обороне. В Ярославле он оказался единственным хоккеистом в защите – чуть-чуть не хватило, чтобы перехватить шайбу, когда пошла контратака.

Марат может выходить в большинстве и в меньшинстве – это универсальный хоккеист. Может закрыть центрального, может помочь в первом звене. В свое время Йонас Кемппаинен сказал, что Хуснутдинов – самый умный хоккеист с русским паспортом, которого он видел. В то же время есть над чем работать. Потенциал огромный – наша задача реализовать его. Есть много деталей – как бросаешь, как отдаешь передачи, культура паса. Мы работаем с Маратом, как и со всеми – жестко, но справедливо.

– Хуснутдинов не напоминает вам Сергея Федорова?

– Если честно, он больше напоминает Вячеслава Аркадьевича Быкова. С точки зрения своих данных. Все-таки у Федорова и Хуснутдинова разные физические данные. Для меня Марат больше похож на Быкова, который внес большой вклад в развитие нашего клуба. Считаю его одним из своих учителей.

Хуснутдинов может брать пример с Быкова и работать над собой. Молодым хоккеистам нужно в первую очередь добиваться серьезных физических кондиций. Помню Капризова, который в молодежной сборной был просто одним из игроков. Потом начал серьезно работать над собой и стал физически очень сильным. Он каждое лето работал над собой, не отдыхал. Так же, как и все великие хоккеисты, которые все сто процентов своего времени отдают игре.

Надеюсь, Марат последует их примеру. Как и остальные наши молодые ребята. Развивать свою «физику» очень сложно. Вместо того, чтобы лететь куда-то отдыхать, летом приходится работать с личным тренером. Капризов так делал на моих глазах, а сейчас он один из лучших игроков в мире. Это хороший пример, – сказал главный тренер .