Ротенберг о прозвищах Электроник и Ералаш: «У СКА еще есть Д’Артаньян – Хуснутдинов. Три мушкетера – один за всех и все за одного. Так и работаем»

высказался о прозвищах игроков СКА.

– В СКА уже есть Электроник, есть Ералаш. Кто из героев будет дальше? И насколько важна победа над «Автомобилистом» – лидером Востока – в психологическом плане?

– Еще у нас есть Д’Артаньян – это Марат Хуснутдинов. Три мушкетера – один за всех и все за одного – так и работаем.

Очень важная игра в психологическом плане. Отрабатывать детали – это большая работа, а их очень много. К нам приехал Владимир Владимирович Юрзинов. Мы очень рады тому, что он нам постоянно помогает.

Владимир Владимирович постоянно рассказывает о своей работе с Тарасовым и Тихоновым. Мы только в начале нашего пути, смотрим только на следующую игру, – сказал главный тренер .