Бучек об игре за «Нефтехимик»: «КХЛ всегда была и будет топ-лигой Европы. Это был отличный опыт, не жалею об этом решении»

Самуэль Бучек высказался после ухода из .

В июле он подписал соглашение с фарм-клубом . В августе форвард перешел в «Нефтехимик». 22 сентября контракт с клубом КХЛ был расторгнут. Бучек провел за команду 6 матчей, не набрав очков.

«Все статьи, которые были написаны, не соответствуют действительности, потому что, если бы журналисты посмотрели получше, они бы увидели, что я подписал контракт только в , а не двусторонний контракт, так что мои шансы на в этом сезоне были очень маленькими.

Скажу лишь, что я не отказываюсь от своей мечты об НХЛ, я просто меняю путь к цели, а это большая разница.

После сезона, который у меня был, я искал новый спортивный вызов, который вывел бы меня на новый уровень. Мне жаль, что сейчас мы живем в очень сложное время, но все же я решил перейти в . КХЛ всегда была и будет топ-лигой Европы.

Решение перейти в КХЛ? Я был готов выложиться на полную и вернуться к той форме, которая была до травмы. К сожалению, иногда все складывается не так, как хотелось бы, и мне еще нужно немного подождать, чтобы показать себя в КХЛ. Я еще молод и у меня все впереди.

Если вам действительно интересно, что произошло, вы должны посмотреть на мое игровое время во всех матчах, и вы поймете, что мне не хватило возможностей, чтобы показать свои качества. Тем не менее это был отличный опыт для меня, и я не жалею об этом решении», – приводит слова словацкого форварда Cas.sk.