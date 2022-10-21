Аймурзин о 5:4 с «Северсталью»: «Салават» подвели удаления во 2-м периоде. Хорошо, что смогли надежно сыграть в конце матча»
Данил Аймурзин подвел итоги матча с «Северсталью» (5:4).
– Начались удаления во втором периоде, они нас подвели. Затем шайба просто начала залетать в ворота, любые отскоки были в пользу соперника. Хорошо, что смогли выиграть и надежно сыграть в конце матча.
– Какое задание дали тренеры?
– Играть, как я умею и ничего не придумывать. Никакого давления не было. Играешь в свое удовольствие.
– Что вам говорили старшие товарищи по команде перед игрой?
– Первый матч в сезоне. Не сразу влился. Ровесники и взрослые помогали. Спасибо им, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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