Аймурзин о 5:4 с «Северсталью»: «Салават» подвели удаления во 2-м периоде. Хорошо, что смогли надежно сыграть в конце матча»

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Данил Аймурзин подвел итоги матча с «Северсталью» (5:4).

– Начались удаления во втором периоде, они нас подвели. Затем шайба просто начала залетать в ворота, любые отскоки были в пользу соперника. Хорошо, что смогли выиграть и надежно сыграть в конце матча.

– Какое задание дали тренеры?

– Играть, как я умею и ничего не придумывать. Никакого давления не было. Играешь в свое удовольствие.

– Что вам говорили старшие товарищи по команде перед игрой?

– Первый матч в сезоне. Не сразу влился. Ровесники и взрослые помогали. Спасибо им, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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