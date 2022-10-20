Разин назвал «свиньей» раскат «Салавата»: «Под него нужны исполнители. «Северсталь» избрала нехарактерную тактику на начало игры»

поделился мыслями после поражения от (4:5).

– Хочется поздравить «Салават» с победой. Хорошая игра была.

Ребята вышли и бились. Да, были детские ошибки. Пропустили очень легкие шайбы. Но не отчаялись. Не ошибается только тот, кто на лавочке сидит. Ребятам спасибо.

– Как вы объясните эти четыре шайбы в первом периоде?

– Да, там были детские ошибки. Что случилось? Бывает.

– Вы как-то готовились по-особенному к матчу с «Салаватом»?

– Конечно. У них как был раскат «свиньей», как я это называю, так и остался. Под этот раскат нужны исполнители. Мы разбирали, готовились. Избрали нехарактерную для нас тактику на начало игры.

У всех хоть и тяжелый календарь, но немножко по-разному. У нас в ноябре достаточно хороший календарь – четыре игры дома подряд. Потом три на выезде, потом опять четыре дома.

За эти полтора месяца у нас игры через день. Конечно, тяжело. Некоторые с таким никогда не сталкивались. «Салават» сейчас бежит, «Динамо» до этого очень хорошо шло.

– Что скажете об игре «Салавата» в средней зоне?

– Нам «Салават» в принципе давал создавать моменты. Мы тоже изменили наш проход средней зоны, – сказал главный тренер .