Козлов о матче с «Северсталью»: «Упустили нить игры во втором периоде, но выстояли. Дополнительная мотивация на «Ак Барс» не потребуется»

рассказал о победе над со счетом 5:4.

– Получился очень полезный матч для нас. После хорошего первого периода во втором упустили нить игры.

Позволили сопернику вернуться, «Северсталь» умело воспользовалась своим шансом. В третьем периоде сыграли в конце самоотверженно. подтащил. Выстояли, молодцы. Очень тяжелая победа.

– За счет чего «Северсталь» отыграла четыре шайбы?

– Почувствовали нить игры, полезли на ворота, заставили нас ошибаться. Во втором периоде некоторые неправильные действия привели к тому, что мы чуть потеряли нерв матча.

– Сучков и Аймрузин зашли в состав. Они по ходу сезона доказали вам, что готовы играть в основе?

– Они хорошие игроки, с потенциалом. Уже не молодые, 20 и 21 год. Время заходить и показывать свой талант, реализовывать шансы.

– Нет опасений, что после серии побед вы можете просесть?

– Для нас всегда принципиально играть с «Ак Барсом». Поэтому не потребуется дополнительная мотивация, силы и желание выиграть будут.

– Как оцените игру молодых хоккеистов и их прогресс?

– Сегодняшний матч – отличный пример, как надо вести игру. Как нужно шайбы выводить из зоны в трудные моменты, какие решения принимать в разное время.

Молодые должны понимать, где нужно играть рискованно, а где – попроще. Все приходит с опытом. Сегодня получили отличный урок, – сказал главный тренер .