Козлов о матче с «Северсталью»: «Упустили нить игры во втором периоде, но выстояли. Дополнительная мотивация на «Ак Барс» не потребуется»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Северсталь Виктор Козлов КХЛ Илья Ежов Егор Сучков Данил Аймурзин Хоккей

Виктор Козлов рассказал о победе над «Северсталью» со счетом 5:4.

– Получился очень полезный матч для нас. После хорошего первого периода во втором упустили нить игры.

Позволили сопернику вернуться, «Северсталь» умело воспользовалась своим шансом. В третьем периоде сыграли в конце самоотверженно. Илья Ежов подтащил. Выстояли, молодцы. Очень тяжелая победа.

– За счет чего «Северсталь» отыграла четыре шайбы?

– Почувствовали нить игры, полезли на ворота, заставили нас ошибаться. Во втором периоде некоторые неправильные действия привели к тому, что мы чуть потеряли нерв матча.

– Сучков и Аймрузин зашли в состав. Они по ходу сезона доказали вам, что готовы играть в основе?

– Они хорошие игроки, с потенциалом. Уже не молодые, 20 и 21 год. Время заходить и показывать свой талант, реализовывать шансы. 

– Нет опасений, что после серии побед вы можете просесть?

– Для нас всегда принципиально играть с «Ак Барсом». Поэтому не потребуется дополнительная мотивация, силы и желание выиграть будут.

– Как оцените игру молодых хоккеистов и их прогресс?

– Сегодняшний матч – отличный пример, как надо вести игру. Как нужно шайбы выводить из зоны в трудные моменты, какие решения принимать в разное время.

Молодые должны понимать, где нужно играть рискованно, а где – попроще. Все приходит с опытом. Сегодня получили отличный урок, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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