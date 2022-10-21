Кадейкин о 2 голах в 2 последних матчах: «Начал повыше играть с Сучковым и Шмелевым. Чуть поменял позицию»

оценил победу «Салавата Юлаева» над «Северсталью» (5:4).

– Хорошо начали, повели в счете, сделали хороший задел. Потом играли от обороны, на результат. Шайба начала залетать в наши ворота. Недоглядели, но в конце выстояли и победили.

– Раньше вы преимущественно отдавали передачи. Сейчас забросили две шайбы в двух матчах. Что изменилось?

– Ничего необычного нет. До этого больше отдавал, сейчас получилось две забить. Начал повыше играть с такими крайними, как Шмелев и Сучков. Чуть поменял позицию.

– Как вам играется с Сучковым?

– Не мне оценивать. Тренеры смотрят и дают оценки. Понятно, что Егор – мастеровитый парень. В ВХЛ результативно играл и в этом году, и в прошлом. Надо было просто чуть сыграться. С этим проблем не возникло. Сразу даем результат. Все хорошо.

– Что нужно исправить в матче с «Ак Барсом» по сравнению с прошлым дерби?

– Улучшить борьбу, движение. Сегодня все ребята со стороны почувствовали разницу – когда мы начинаем двигаться и когда встаем, проигрываем борьбу. Во втором периоде зависали в зоне, немного встали. Движение просело. У нас такая система игры: если мы хорошо катимся, то все получается. Не зависит от соперника, – сказал нападающий .