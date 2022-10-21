Каменский о КХЛ: «Хоккей интересный, борьба идет до последних минут. Считаю, надо делать еще больше матчей»

поделился мнением об уровне хоккея в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хоккей интересный, много неожиданных результатов. В командах много молодежи, которая проявляет себя. Борьба идет до последних минут матчей. Турнирная таблица тоже интересная.

– А как вы относитесь к мнению, что 68 матчей – это слишком серьезный график?

– Я бы так не сказал. А что, нужно проводить матчи раз в неделю? Сейчас сборная не проводит турниры, поэтому заполняем все хоккеем.

В играх проявляется мастерство хоккеистов. Поэтому я считаю, что матчей надо делать еще больше, чтобы хоккеисты играли и радовали наших болельщиков.

– Но посещаемость матчей низкая…

– Вы понимаете, какая ситуация в стране. Может быть, из-за этого. Надо работать над посещаемостью, – сказал вице-президент КХЛ.

Пашков о КХЛ: «Уровень хоккея очень средний, трибуны полупустые. В НХЛ конвейер из 82 игр может и работает, но у нас к жесткому календарю готовы 2-3 клуба»