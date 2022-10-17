Каменский об «Ак Барсе»: «Ребята звездные, тяжело создать химию. Знарку должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков в команду»

высказался об игре «Ак Барса» в этом сезоне.

Казанская команда на данный момент проиграла рекордные шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате .

«Идет становление команды. Ребята все звездные, тяжело создать ту химию, которая нужна. Они научатся побеждать и все в будущем наладят.

У Знарка большой опыт работы в хоккее. Ему должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков в команду. Для этого его и брали.

Сколько уйдет времени на то, чтобы собрать команду, сложно сказать.

Цель у , как мне кажется, Кубок Гагарина. Время для того, чтобы собрать команду, еще есть. Что они попадут в плей-офф, я не сомневаюсь», – сказал олимпийский чемпион.