Каменский об «Ак Барсе»: «Ребята звездные, тяжело создать химию. Знарку должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков в команду»
Валерий Каменский высказался об игре «Ак Барса» в этом сезоне.
Казанская команда на данный момент проиграла рекордные шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Идет становление команды. Ребята все звездные, тяжело создать ту химию, которая нужна. Они научатся побеждать и все в будущем наладят.
У Знарка большой опыт работы в хоккее. Ему должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков в команду. Для этого его и брали.
Сколько уйдет времени на то, чтобы собрать команду, сложно сказать.
Цель у «Ак Барса», как мне кажется, Кубок Гагарина. Время для того, чтобы собрать команду, еще есть. Что они попадут в плей-офф, я не сомневаюсь», – сказал олимпийский чемпион.
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