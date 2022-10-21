Пашков о КХЛ: «Уровень хоккея очень средний, трибуны полупустые. В НХЛ конвейер из 82 игр может и работает, но у нас к жесткому календарю готовы 2-3 клуба»

Александр Пашков считает, что средний уровень хоккея в приводит к пустотам на трибунах.

– Мы видим лишь два-три клуба – прежде всего и, наверное, , которые смогли выстроить свою игру, собрать свою аудиторию и ровно пройти осенний отрезок. Большинство остальных команд нестабильны, шарахаются из крайности в крайность.

Это сказывается на уровне хоккея – в целом по лиге он очень средний. Даже традиционные лидеры – Омск, Казань, Челябинск – в новых кадровых условиях оказались не готовы к такому ритму чемпионата, идут провалы. Что уж говорить о середняках и аутсайдерах.

– Это ваши субъективные наблюдения?

– Это не только мои наблюдения. Посмотрите на полупустые трибуны. Даже в традиционных хоккейных городах, где раньше было много аншлагов, в лучшем случае 50-процентная посещаемость. Только вчера получили три тысячи зрителей в Хабаровске, Череповце, Москве.

В прессе проходила информация о том, что в сентябре в КХЛ был установлен антирекорд посещаемости. Похоже, что и в октябре увидим ту же картину.

Понятно, что сегодня в стране не самое оптимальное время для спорта. Тем не менее такое падение посещаемости говорит о том, что качество хоккея пока не соответствует ожиданиям болельщиков, а команды пока не готовы выдать 68 конкурентных игр.

– Что делать?

– Считаю, что нам нужно вернуться к обсуждению календаря. Игр без тренировочного процессса не бывает – как и роста мастерства. Многие наши хоккеисты еще не получили полного профессионального образования. Получить его они могут не в самолетах, а на льду – во время тренировок.

При составлении календаря необходимо привлекать науку. С ее помощью сможем найти правильную пропорцию между играми и тренировками. В конце концов не нужно забывать, что могущество советского хоккея базировалось на тренировочном процессе, на тренерском мастерстве.

– То есть вы за сокращение количества матчей?

– У меня нет однозначного ответа, необходима дискуссия. Но мне запомнилось интервью теперь уже экс-главного тренера «Авангарда» . После 12-матчевого турне он посетовал, что в течение месяца команда не имела возможности тренироваться – и вся ее мышечная память была нарушена, пошел игровой бардак, который до сих пор продолжается.

Может быть, в , где собраны лучшие хоккеисты мира, конвейер из 82 игр и работает. Но у нас, повторюсь, только два-три клуба оказались готовы к такому жесткому календарю. Делайте выводы, – сказал олимпийский чемпион.