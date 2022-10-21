Андрей Свечников после 4:6 с «Эдмонтоном»: «Рад, что сделал хет-трик, но проигрывать при этом тяжело»
Андрей Свечников высказался о своем первом хет-трике в чемпионатах НХЛ.
Форвард «Каролины» забил три гола в матче с «Эдмонтоном» (4:6).
«Я рад, что сделал хет-трик, но проигрывать при этом тяжело. Мои одноклубники отдавали мне отличные передачи, и мне оставалось лишь забить, чем я сегодня и занимался.
Я просто бросал по воротам, старался забить, но проигрывать такой матч, конечно, тяжело», – сказал Свечников.
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