Андрей Свечников после 4:6 с «Эдмонтоном»: «Рад, что сделал хет-трик, но проигрывать при этом тяжело»

высказался о своем первом хет-трике в чемпионатах .

Форвард «Каролины» забил три гола в матче с (4:6).

«Я рад, что сделал хет-трик, но проигрывать при этом тяжело. Мои одноклубники отдавали мне отличные передачи, и мне оставалось лишь забить, чем я сегодня и занимался.

Я просто бросал по воротам, старался забить, но проигрывать такой матч, конечно, тяжело», – сказал Свечников.

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