Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов НХЛ с 6 шайбами в 4 матчах. У Мэттьюса – 1 гол в 5 играх
Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов НХЛ с 6 шайбами в 4 матчах.
Форварды Андрей Свечников («Каролина») и Стивен Стэмкос («Тампа») забросили по 6 шайб в 4 матчах и делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.
За ними идут трое игроков с 5 шайбами – Валерий Ничушкин («Колорадо», 4 матча), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 4 матча) и Алекс Так («Баффало», 4 матча).
Третий снайпер в истории лиги Александр Овечкин («Вашингтон») имеет на своем счету 2 шайбы в 5 матчах.
Действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс («Торонто») забил 1 гол в 5 матчах (в прошлом сезоне – 60 в 73).
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