Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов НХЛ с 6 шайбами в 4 матчах. У Мэттьюса – 1 гол в 5 играх

Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов с 6 шайбами в 4 матчах.

Форварды Андрей Свечников («Каролина») и Стивен Стэмкос («Тампа») забросили по 6 шайб в 4 матчах и делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.

За ними идут трое игроков с 5 шайбами – Валерий Ничушкин ( , 4 матча), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 4 матча) и Алекс Так («Баффало», 4 матча).

Третий снайпер в истории лиги ( ) имеет на своем счету 2 шайбы в 5 матчах.

Действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс ( ) забил 1 гол в 5 матчах (в прошлом сезоне – 60 в 73).