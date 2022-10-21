Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов НХЛ с 6 шайбами в 4 матчах. У Мэттьюса – 1 гол в 5 играх

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Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов НХЛ с 6 шайбами в 4 матчах.

Форварды Андрей Свечников («Каролина») и Стивен Стэмкос («Тампа») забросили по 6 шайб в 4 матчах и делят лидерство в гонке снайперов НХЛ. 

За ними идут трое игроков с 5 шайбами – Валерий Ничушкин («Колорадо», 4 матча), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 4 матча) и Алекс Так («Баффало», 4 матча). 

Третий снайпер в истории лиги Александр Овечкин («Вашингтон») имеет на своем счету 2 шайбы в 5 матчах.

Действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс («Торонто») забил 1 гол в 5 матчах (в прошлом сезоне – 60 в 73). 

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