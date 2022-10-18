Ахо о Свечникове: «Отличный игрок. Всегда хочется найти его передачей, потому что он может забить»

высказался о взаимодействии с Андреем Свечниковым в большинстве.

сегодня обыграла «Сиэтл» (5:1) в регулярном чемпионате .

«Свечников – отличный игрок. Всегда хочется найти его передачей, потому что он может забить.

Сегодня игра спецбригад была очень важна для нас. Мы забили пару голов в большинстве и хорошо отыграли в меньшинстве.

При численном преимуществе мы довольно неплохо контролировали шайбу, старались переиграть соперника. Забили важные голы в нужное время», – сказал форвард «Харрикейнс».

Андрей Свечников набрал 2+1 в матче с «Сиэтлом» и стал его 1-й звездой. Он сделал дубль за 70 секунд