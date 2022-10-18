Андрей Свечников набрал 2+1 в матче с «Сиэтлом» и стал его 1-й звездой. Он сделал дубль за 70 секунд
Андрей Свечников набрал 2+1 в матче с «Сиэтлом», сделав дубль за 70 секунд.
Форвард «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (5:1) и стал его первой звездой.
Свои 3 очка Свечников уложил в 2 минуты 23 секунды игрового времени, а дубль сделал за 1 минуту 10 секунд.
В 4 играх сезона у россиянина стало 5 (3+2) очков.
Сегодня Андрей (16:52, 4:35 – в большинстве, полезность «+1») нанес 6 бросков в створ.
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