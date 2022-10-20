Григорий Дронов: «Магнитогорск – маленькая Швейцария. Горнолыжный курорт зимой, летом – озеро с пляжем. Погода идеальная»

Григорий Дронов высказался о Магнитогорске как о «маленькой Швейцарии».

– Отдохнуть успел, прежде чем ехать в Америку?

– Вполне. Никуда не ездил, в городе был. Проводил время с друзьями, с собаками. У нас Магнитка – маленькая Швейцария, горнолыжный курорт зимой, летом – озеро с пляжем. Плюс погода идеальная.

Все лето мы на Банном провели, на Тургояк ездили. В Москву один раз с ребятами ездили по делам на машине – приключение небольшое, хорошо время провели.

– Заграницу даже не планировали?

– Хотели, но не получилось. У меня были непонятны конкретные даты, когда уеду в Америку, когда вернусь. Поэтому график сбивался, а когда приехал – начали смотреть и ничего не нашли нормального. Мы в Турцию хотели.

– Живешь отдельно от родителей?

– Да, конечно. Я сначала купил себе квартиру, а потом уже дом. Почему-то с самого детства хотел жить в своем доме.

У нас был сад, я ходил за водой на ручеек. И по дороге стоял коттеджный поселок с красивыми домами, я все время туда приходил и представлял, как у меня будет дом. И спустя какое-то время купил его напротив этого поселка как раз.

– Это самая крупная покупка?

– Ну, машина примерно столько же стоит. В Магнитогорске ведь не так дорого, как в Москве, например, – сказал защитник .

«Балабанов показывал Россию того времени, сейчас беспредела меньше». Григорий Дронов летом уехал в НХЛ, но уже вернулся