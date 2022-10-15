Дронов заработает минимум 35 млн рублей за сезон в «Металлурге»

Стали известны подробности контракта с «Металлургом».

Сегодня магнитогорский клуб объявил о возвращении 24-летнего защитника в клуб. Контракт будет действовать до конца сезона.

По информации Metaratings.ru, зарплата игрока за этот период составит не менее 35 миллионов рублей.

Напомним, 5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания.

В прошлом сезоне Григорий провел 30 матчей за и набрал 15 (5+10) очков.