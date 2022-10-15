Дронов заработает минимум 35 млн рублей за сезон в «Металлурге»
Стали известны подробности контракта Григория Дронова с «Металлургом».
Сегодня магнитогорский клуб объявил о возвращении 24-летнего защитника в клуб. Контракт будет действовать до конца сезона.
По информации Metaratings.ru, зарплата игрока за этот период составит не менее 35 миллионов рублей.
Напомним, 5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания.
В прошлом сезоне Григорий провел 30 матчей за «Металлург» и набрал 15 (5+10) очков.
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