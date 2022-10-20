«Салават» брал 890 млн рублей в кредит у «Регионального фонда». Клуб еще не погасил долг («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев бизнес КХЛ Министерство спорта России Политика деньги Хоккей

«Салават Юлаев» взял в кредит 890 млн рублей на 2 года.

Как сообщает «Бизнес Online», хоккейный клуб брал кредит у «Регионального фонда».

Отмечается, что «Салават» до сих пор должен фонду, но на клуб КХЛ не подают в суд. 

По информации издания, команда, если потребуется, сможет обратиться в правительство для продления сроков погашения, и ей пойдут на встречу, так как клуб государственный, а учредителем выступает министерство спорта.

13 сентября стало известно, что акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на ФК «Уфа» с целью взыскания 105 млн 609 тысяч рублей.

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