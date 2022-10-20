Роман Ротенберг: «Как говорил великий полководец Суворов, дисциплина – мать победы. Лучшее меньшинство – игра без удалений»

прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (3:1).

– Было заметно, что вы разобрали «Автомобилист». По ходу матча подметили сюрпризы от соперника, которые заставили что-то менять в вашей игре?

– Вы видели сюрприз: когда мы 10 минут доминируем на сто процентов, а потом привозим себе гол. И не один сюрприз – выходим три в одного и вместо того, чтобы бросить, даем передачу сопернику. Такие сюрпризы были.

– очень сильный соперник, системная организованная команда, лидеры . У них сильные исполнители. Помню Мэйсека еще по финалу Олимпиады, где он играл за сборную Германии – сильный праворукий хоккеист. Все хорошо знают Да Косту – это технарь, мастер. Голышев и Трямкин – очень сильные ребята.

Будем работать над тем, чтобы в следующей игре не было таких сюрпризов. Они нам не нужны. Лучше проявлять себя забитыми голами.

– Вы провели очень дисциплинированный матч. Была отдельная задача не удаляться, потому что у «Автомобилиста» очень хорошее большинство?

– Сто процентов! Даже одно удаление – лишнее. Лучшее меньшинство – игра без удалений. Ребята – молодцы, сыграли очень дисциплинированно, работали ногами, не делали ничего лишнего. Сыграли жестко, но по правилам.

Дальше будем работать в таком же духе. Улучшать дисциплину во всем. Дисциплина – мать победы, как говорил великий полководец Александр Васильевич Суворов, – сказал главный тренер .