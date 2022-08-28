Роман Ротенберг: «Бучельников напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Он обладает серьезным талантом»

сравнил Дмитрия Бучельникова с персонажем фильма «Приключения Электроника».

– Бучельникова сравнивают с Панариным. Вы видите что-то общее в их игре?

– Если честно, он очень интересный игрок. Обладает такой энергетикой, что напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Откуда берется энергия – возникает всегда вопрос. Потому что он выдерживает борьбу, как в «Электронике»: берет штангу такого веса, какой никто не предполагал, что он может взять.

Это было на предсезонке, на турнире Пучкова он выигрывал борьбу у ребят, которые выше, больше, мощнее его, – это говорит о силе духа. У него есть и технические качества, он обладает серьезным талантом, но ему нужно работать над собой ежедневно, – сказал главный тренер .