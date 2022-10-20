Ротенберг о «Детройте»: «Смотрел игру Ларькина, там был момент, когда он отобрал шайбу. Это финт Дацюка, его хоккей живет и в НХЛ, и в КХЛ»
Роман Ротенберг после матча с «Автомобилистом (3:1) высказался о Павле Дацюке.
«Созванивались ли перед встречей с Дацюком? С Дацюком мы в очень хороших отношениях, это великий игрок, пример для мальчишек. Все мы вспоминаем его стиль игры, смотрим его хайлайты.
Недавно смотрел игру Ларькина (капитана «Ред Уингс» Дилана Ларкина – прим. Sports.ru) из «Детройта». Там был такой момент, когда игрок шел уже забивать в пустые ворота, а Дилан Ларькин, который играл с Дацюком, отобрал шайбу. Вспомнил, что это финт Дацюка, он всегда был лучшим в отборе шайбы.
Вижу, что хоккей Дацюка, его мастерство живет везде – и в НХЛ, и в КХЛ. И мы постоянно смотрим хайлайты, учим наших игроков на его примере. А так, сейчас он был игроком «Автомобилиста», перед матчами мы не общаемся. Встреча – это спортивная схватка, где побеждает сильнейший, а после матча мы пообщаемся, обменяемся мнениями», – сказал главный тренер СКА.
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