Геннадий Курдин: «Ротенберг звал Гусева в СКА месяца полтора назад. Но сейчас уже неизвестно, захотят ли вводить нового лидера»

поделился мыслями о ситуации .

В настоящий момент игрок находится без клуба.

– Никита – взрослый человек, он сам разберется. В КХЛ бы нашел клуб, но он хотел попробовать себя в – и не получилось. В последнее время я с ним не общался и не знаю, какие у него мысли на этот счет.

– Вы думаете, в КХЛ он спокойно найдет себе клуб?

– Думаю, да. Его рады были видеть в , но сейчас – уже не знаю, потому что команда и так играет хорошо. Месяца полтора назад Роман Борисович Ротенберг его звал и говорил, что с удовольствием Гусева возьмет. Он уже играл в Питере и многое для команды сделал. Но сейчас уже неизвестно, захотят ли вводить нового лидера.

Но команду Никита все равно найдет, сейчас многие в КХЛ хотят усилиться. Он созидатель, подходит для игры в большинстве, – сказал первый тренер Гусева.

Гусев начнет рассматривать варианты в КХЛ 19-20 октября («Матч ТВ»)