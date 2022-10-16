Покровский о Гусеве: «Не знаю, чего Никита ждет, ведь время идет. В СКА появилось много молодых хоккеистов такого же плана, что и он»

Валерий Покровский поделился мнением о ситуации .

– До сих пор не понятна судьба Гусева, хотя уже начался сезон. Чего Никита ждет и нужен ли он сейчас в СКА?

– Сейчас в СКА появилось много молодых хоккеистов такого же плана, что и Гусев. Поэтому ему, чтобы пробиться в состав армейцев, занять былые позиции, придется затратить еще больше усилий и времени.

В последний свой приезд в Петербург он очень долго втягивался – чуть ли не полсезона. И было заметно, что Никита потерял в скорости, хотя мастерство, понимание игры никуда не ушло. Сейчас вероятна та же история.

– Пауза для него явно затянулась.

– Сейчас Гусев находится в ожидании предложений, хотя из оно, наверное, есть. А из ? То ли нет, то ли выбирает... Не знаю, чего Никита ждет, ведь время идет. И не в его пользу, к сожалению.

Если он вернется в Петербург, то ему опять потребуется время, чтобы набрать форму и добыть место в составе, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Гусев начнет рассматривать варианты в КХЛ 19-20 октября («Матч ТВ»)