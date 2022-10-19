Фетисов о нежелании Европы видеть Россию на Кубке мира: «Не понимаю, какое влияние страны имеют на решение НХЛ? Это их игроки, их ресурс»

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Вячеслав Фетисов высказался касательно участия сборной России в Кубке мира.

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил информацию о том, что европейские федерации выступают против участия России на турнире. По словам Дэйли, лига изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. При этом Европа выступает и против такого сценария.

«Не понимаю, какое влияние страны имеют на решение НХЛ? Это их игроки, это их ресурс. Федерации присутствуют в этом чисто номинально.

НХЛ сегодня единственная в мире организация, которая проповедует спортивный принцип и не допускает политики. Посмотрим, какое решение примет НХЛ. Будет интересно», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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