Кожевников о нежелании Европы видеть Россию на Кубке мира: «Не зря мы их били в свои времена. Теперь боятся и верещат»

убежден, что Европа против России на Кубке мира из-за истории.

Вице-председатель Федерации хоккея Швеции Петер Форсберг (тезка и однофамилец экс-игрока НХЛ – прим. Sports.ru) ранее сказал, что все европейские ассоциации выступают против участия России в Кубке мира-2024.

«Форсберг лишь подтвердил все то, что нам известно. Очередная антироссийская чушь, ну и что с того? Русофобия – страшная вещь.

Не зря мы их били в свои времена. Вот теперь боятся и верещат.

Посмотрим, как поступит. Там за деньгами смотрят, поэтому я думаю, что все будут играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.